Кубань признана лидером рейтинга нацпроекта «Производительность труда»

Краснодарский край в лидерах рейтинга нацпроекта «Производительность труда» за 2022 год. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

По итогам 2022 года Краснодарский край вышел в лидеры рейтинга нацпроекта «Производительность труда». Рейтинг составили эксперты Минэкономразвития России совместно с АНО «ФЦК». При его создании учитывалась вовлеченность краевых предприятий в нацпроект при поддержке федеральной субсидии. Всего в группу лидеров вошли семь субъектов, набравших одинаковое количество баллов.

- Регион идет опережающими темпами реализации нацпроекта. Для выполнения планового показателя нам необходимо еще немного пополнить команду участников до 2024 года. Но сегодня важно не количество, а качество. Мы планируем охватить бережливыми технологиями все производственные процессы на кубанских предприятиях, - сказал министр экономики края Алексей Юртаев.

Нацпроект «Производительность труда» на Кубани начали реализовывать с 2018 года. С наибольшим успехом бережливые технологии внедряются в обрабатывающие производства - 45% от общего количества компаний, второе место разделили транспорт и сельское хозяйство - по 18%, и на третьем месте - предприятия торговли с 12 % вовлеченности в проект. Всего же в регионе к нацпроекту присоединились 227 предприятий из 31 муниципалитета.