В Новороссийске начали работать три муниципальных эвакуатора

В Новороссийске начали работать муниципальные эвакуаторы. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новороссийске появились первые муниципальные эвакуаторы, которые будут бороться с нарушителями парковки. Три автомобиля поступили в автопарк МУП «Муниципальный пассажирский транспорт Новороссийска». Они будут осуществляет деятельность по эвакуации транспортных средств, мешающих движению общественного транспорта.

— Это проблема в последнее время стоит очень остро. Многие остановочные карманы для заезда пассажирского транспорта заставлены припаркованными машинами. Зачастую автобусы и троллейбусы, пытаясь подъехать к остановкам, высадить или забрать пассажиров, испытывают при этом затруднения, - рассказали в пресс-службе МУП «МПТН».

Как уточнили в мэрии города-героя, в первую очередь муниципальные эвакуаторы будут направлять на остановочные комплексы и к школам, именно там местные жители часто жалуются на скопление автомобилей.