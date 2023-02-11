Что произошло в ночь на 11 февраля в Краснодарском крае

Последние новости на утро 11 февраля в Краснодарском крае
На Кубани нашли неизвестное ученым древнее беспозвоночное животное. Спустя 5 млн лет ракообразным угрожает вымирание из-за истощения подземных вод.
На Кубани водитель автобуса изменил маршрут, чтобы привезти домой заболевшую школьницу.
В Сочи мужчина обстрелял больницу, в которой работает его бывшая жена.
На рынках Краснодара стремительно дорожают овощи.
Судмедэкспертиза поставила точку в скандале о выдаче тела мертвого младенца родителям на Кубани в пластиковом ведре.