Что произошло в ночь на 11 февраля в Краснодарском крае

Последние новости на утро 11 февраля в Краснодарском крае

На Кубани нашли неизвестное ученым древнее беспозвоночное животное. Спустя 5 млн лет ракообразным угрожает вымирание из-за истощения подземных вод.

На Кубани водитель автобуса изменил маршрут, чтобы привезти домой заболевшую школьницу.

В Сочи мужчина обстрелял больницу, в которой работает его бывшая жена.

На рынках Краснодара стремительно дорожают овощи.

Судмедэкспертиза поставила точку в скандале о выдаче тела мертвого младенца родителям на Кубани в пластиковом ведре.