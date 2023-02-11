ФСБ задержала похоронного агента за продажу участков на кладбище Майкопа

Фото: УФСБ Адыгеи

Сотрудники ФСБ Адыгеи задержали главного специалиста похоронной службы муниципального учреждения «Благоустройство». Мужчина продавал участки на кладбище Майкопа.

- В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий из корыстной заинтересованности, - сообщили в пресс-службе республиканского УФСБ.

Кроме этого, похоронный агент давал незаконные указания по захоронению людей без необходимой на это документации, а также подхоронению вновь умерших людей к могилам ранее усопших из дома инвалидов.

Силовики провели обыск в доме задержанного. Там обнаружены наличными более 450 тысяч рублей, а также предметы и документы, используемые в преступной деятельности.

- В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы, - добавили в ФСБ.