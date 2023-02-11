Житель Адыгеи украл в магазине Краснодара 10 плиток шоколада

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В одном из магазинов Краснодара на улице Уральской охранник заметил, как покупатель ворует товар, и нажал на кнопку «Тревога». На место оперативно прибыли росгвардейцы.

- Охранник гипермаркета по камерам видеонаблюдения заметил, как один из посетителей брал со стеллажей товары и складывал их в полиэтиленовый пакет. А потом направился к выходу, не заплатив. В пакете оказались товары на сумму более трех тысяч рублей — 10 плиток шоколада, четыре упаковки сливочного масла, а также пять дезодорантов, - сообщили в пресс-службе Росгвардии.

22-летнего ранее судимого жителя Адыгеи задержали и передали полиции для дальнейшего разбирательства.