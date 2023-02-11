Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия11 февраля 2023 6:17

Житель Адыгеи украл в магазине Краснодара 10 плиток шоколада

Парня задержали росгвардейцы
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: t.me/rosgvard_krasnodar

Фото: t.me/rosgvard_krasnodar

В одном из магазинов Краснодара на улице Уральской охранник заметил, как покупатель ворует товар, и нажал на кнопку «Тревога». На место оперативно прибыли росгвардейцы.

- Охранник гипермаркета по камерам видеонаблюдения заметил, как один из посетителей брал со стеллажей товары и складывал их в полиэтиленовый пакет. А потом направился к выходу, не заплатив. В пакете оказались товары на сумму более трех тысяч рублей — 10 плиток шоколада, четыре упаковки сливочного масла, а также пять дезодорантов, - сообщили в пресс-службе Росгвардии.

22-летнего ранее судимого жителя Адыгеи задержали и передали полиции для дальнейшего разбирательства.