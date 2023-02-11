На Кубани 11 февраля отмечают освобождение Приморско-Ахтарского района и станицы Динской

Фото: admkrai.krasnodar.ru

11 февраля на Кубани отмечают освобождение Приморско-Ахтарского района и станицы Динской. Именно в этот день в 1943 году были полностью повергнуты фашистские войска, немецкие солдаты спешно покидали наши земли.

Глава Краснодарского края рассказал о страшных годах войны. Территории находились в оккупации полгода. К моменту освобождения в Приморско-Ахтарске был разрушен бондарный завод, а от судоверфи остался лишь один склад.

- Невероятное мужество, силу воли и самопожертвование проявили солдаты, чтобы освободить наши земли. В боях за хутора и станицы погибли более 3,5 тысяч советских воинов и мирных жителей. Вечная слава Героям! – написал Вениамин Кондратьев в соцсетях.