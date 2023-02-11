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НовостиОбщество11 февраля 2023 7:48

В Краснодар на ярмарки привезли 90 тонн сельхозпродуктов

Все торговые точки работают в обычном режиме
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: krd.ru

Фото: krd.ru

В Краснодаре утром 11 февраля открылись ярмарки выходного дня. На них можно найти мясные деликатесы и специи для зимних блюд.

- В морозные дни лучше всего готовить горячие, пряные и сытные блюда. А ингредиенты для них можно приобрести от кубанских производителей. Сегодня около 700 сельхозпроизводителей из 16 районов края привезли 90 тонн сельхозпродуктов, выращенных собственноручно, - сообщили в пресс-службе мэрии города.

Ярмарки открыты с 8 до 15 часов по улицам Архитектора Ишунина, Буденного, на Уральской, Евдокии Бершанской, Героя Яцкова, Дзержинского, Каляева, Бургасской и Одесской. Дополнительная площадка традиционно продолжает работать по ул. Восточно-Кругликовской около дома № 38.

Кроме этого, по проспекту Чекистов возле дома № 9 для жителей Юбилейного микрорайона еженедельно по субботам работает универсальная ярмарка МУП «Агромир» на 130 торговых мест.