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НовостиОбщество11 февраля 2023 8:06

В Сочи в парке «Ривьера» зацвела мимоза

Желтые цветки начали распускаться в феврале
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: t.me/park_riviera_sochi

Фото: t.me/park_riviera_sochi

Цветок мимозы ассоциируется с наступлением весны, теплом и солнцем, а также считается символом Международного женского дня. До марта еще целый месяц, а в Сочи уже можно наблюдать ярко желтое цветение этого прекрасного растения.

- В парке мимоза была высажена летом 2021 года. Несмотря на юный возраст уже радует гостей своим великолепным цветением. Увидеть мимозу можно на Тихой аллее, - сообщили в «Ривьере».

На языке цветов мимоза символизирует неизменность и постоянство. Аромат этого солнечного цветка снимает стресс, успокаивает и вселяет оптимизм.