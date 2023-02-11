В Сочи в парке «Ривьера» зацвела мимоза

Фото: t.me/park_riviera_sochi

Цветок мимозы ассоциируется с наступлением весны, теплом и солнцем, а также считается символом Международного женского дня. До марта еще целый месяц, а в Сочи уже можно наблюдать ярко желтое цветение этого прекрасного растения.

- В парке мимоза была высажена летом 2021 года. Несмотря на юный возраст уже радует гостей своим великолепным цветением. Увидеть мимозу можно на Тихой аллее, - сообщили в «Ривьере».

На языке цветов мимоза символизирует неизменность и постоянство. Аромат этого солнечного цветка снимает стресс, успокаивает и вселяет оптимизм.