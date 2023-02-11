На Кубани за сутки выявили 141 случай COVID-19

Последние новости на 11 февраля по коронавирусу

В Краснодарском крае по данным на 11 февраля за последние сутки выявили 141 случай COVID-19. Среди заболевших 23 ребенка.

Самым зараженным стал Краснодар, здесь за день выявили 34 заболевших. В Сочи инфекция зафиксирована у 14 человек. В Новороссийске и Армавире положительные тесты на коронавирус оказались у 10 пациентов.

- В Крымском районе заболели девять человек, в Гулькевичском - семь. В Кавказском, Кущевском, Мостовском районах заболели по пять жителей, в Геленджике, Абинском, Динском, Каневском районах - по четыре, в Выселковском, Новопокровском, Отрадненском, Северском, Тимашевском - по три, в Горячем Ключе и Успенском районе - по два. Единичные случаи отмечены в Ейском, Кореновском, Павловском, Староминском, Тбилисском, Тихорецком, Усть-Лабинском районах.