Республика присоединилась ко Всероссийской акции «Тепло для героя». Фото: пресс-служба «Молодая гвардия» Адыгеи

Теплые носки шьют участникам СВО в Адыгее. В рамках акции «Тепло для героя» к пошиву присоединились волонтеры, добровольцы и подопечные группы дневного пребывания Комплексного центра социального обслуживания населения в городе Майкопе. За неделю неравнодушные жители республики сшили около 20 пар носков. А всего их пошили уже более 100 пар.

- Акция очень добрая и сплотила вокруг себя жителей республики, которые хотят внести частику своей души в поддержание боевого духа военных и в нашу общую Победу. В настоящее время сбор вязанных теплых вещей продолжается, - рассказала руководитель «Молодой Гвардии» и депутат Майкопа Асета Берзегова. - 16 февраля мы сформируем все в посылки и отправим с волонтерами на фронт вместе с открытками ко Дню защитника Отечества.

Ранее «КП» - Кубань» сообщала, что в республике собирают письма поддержки для военнослужащих в зоне спецоперации. принять участие в акции и принести свое письмо может каждый житель Майкопа по адресу улица Краснооктярьская, 4.