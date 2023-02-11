Московский суд обязал РЖД отреставрировать фасад вокзала в Краснодаре

На вокзале "Краснодар-1" отремонтируют фасад и установят информационную плиту на здание Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Арбитражный суд Москвы обязал РЖД отреставрировать фасад вокзала в Краснодаре. Об этом сообщает Коммерсантъ.

«Российские железные дороги» являются собственником «Краснодар-1». В его обязанности входит содержание и поддержание вокзала в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии. Однако, эти требования не выполнялись.

В связи с этим краевые власти обратились к железнодорожникам уже с гражданским иском. Суд рассмотрел дело. Собственнику дали шесть месяцев шесть месяцев после вступления решения в законную силу на разработку проекта реставрации фасада и установку информационной пластины на здании.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», суд обязал РЖД провести работы по проекту в течение года.