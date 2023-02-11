В Краснодаре 11 и 12 февраля работают ярмарки выходного дня

11 и 12 февраля местные жители могут приобрести большое количество продуктов по сниженной стоимости Фото: Иван Макеев

В Краснодаре заработали ярмарки выходного дня. 11 и 12 февраля местные жители могут приобрести большое количество продуктов по сниженной стоимости.

- Около 700 сельхозпроизводителей из 16 районов края привезли 90 тонн сельхозпродуктов, выращенных и произведенных в Краснодарском крае, - рассказали в пресс-службе администрации Краснодара.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», торговые ряды ждут посетителей с 8 до 15 часов. Купить свежие овощи, фрукты, мясную и молочную продукцию можно по следующим адресам: Бургасская, Одесская, Уральская. А также на улицах имени: Архитектора Ишунина, Буденного, Евдокии Бершанской, Героя Яцкова (вблизи дома № 11), Дзержинского и Каляева.

Кроме того, дополнительная площадка традиционно продолжает работать по ул. Восточно-Кругликовской.