В Краснодаре пьяный мужчина избил фельдшера скорой помощи

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В ночь на 11 февраля скорую вызвали к ночному клубу. Там на фельдшера напал пьяный дебошир. Итог – у медика рассечена бровь.

- В 4 часа утра поступил вызов, якобы человек без сознания находится у ночного клуба. Бригада скорой на месте не обнаружила пострадавшего. А когда фельдшер стал задавать вопросы о происходящем, на него напал пьяный 30-летний мужчина. Он бросился с кулаками на медика. Фельдшер получил сотрясение головного мозга и глубокую рану в области глаза, - сообщили в пресс-службе Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи.

По счастливой случайности, на месте вызова находились сотрудники полиции. Они забрали дебошира в отделение. А медика доставили в больницу.