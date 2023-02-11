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НовостиПроисшествия11 февраля 2023 10:24

В Краснодаре пьяный мужчина избил фельдшера скорой помощи

Он напал на медика с кулаками
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: t.me/bsmp_krd

Фото: t.me/bsmp_krd

В ночь на 11 февраля скорую вызвали к ночному клубу. Там на фельдшера напал пьяный дебошир. Итог – у медика рассечена бровь.

- В 4 часа утра поступил вызов, якобы человек без сознания находится у ночного клуба. Бригада скорой на месте не обнаружила пострадавшего. А когда фельдшер стал задавать вопросы о происходящем, на него напал пьяный 30-летний мужчина. Он бросился с кулаками на медика. Фельдшер получил сотрясение головного мозга и глубокую рану в области глаза, - сообщили в пресс-службе Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи.

По счастливой случайности, на месте вызова находились сотрудники полиции. Они забрали дебошира в отделение. А медика доставили в больницу.