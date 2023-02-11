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НовостиКарта Кубани11 февраля 2023 10:36

Анапские спортсменки взяли золото и серебро на соревнованиях по боксу в Марокко

В женскую сборную России вошли Надежда Голубева и Анастасия Демурчан
Валерия ГОДОВНИКОВА
Спортсменки из Анапы завоевали медали на турнире по боксу в Марокко. Фото: пресс-служба администрации Анапы

Спортсменки из Анапы завоевали медали на турнире по боксу в Марокко. Фото: пресс-служба администрации Анапы

Анапские спортсменки взяли медали на международных соревнованиях по боксу. Надежда Голубева и Анастасия Демурчан показали высокий результат и завоевали золото и серебро.

- По результатам соревновательных дней анапские спортсменки показали отличные результаты. Надежда Голубева стала лучшей в весовой категории до 60 кг и завоевала золотую медаль. Серебряная медаль – у Анастасии Демурчан в весовой категории до 70 кг, - рассказали в пресс-службе администрации Анапы.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», соревнования проходили со 2 по 10 февраля в Марракеше. Девушки показали высокий результат в турнире на призы короля Марокко Мухаммеда VI.