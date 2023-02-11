В Тимашевске после масштабной реконструкции открылся спорткомплекс

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После реконструкции в Тимашевске по улице Пионерской открылся городской спорткомплекс. Он был построен в 1987 году. И за все это время спорткомплекс ни разу капитально не ремонтировался.

- В обновленном спорткомплексе будет удобно не только спортсменам, но и любителям здорового образа жизни самого разного возраста. Ежедневно в спорткомплексе занималось более 300 человек, из них большая половина посещала именно бассейн. И все они с нетерпением ждали завершения ремонта, - написал в телеграм-канале глава района Андрей Палий.

Капитальная реконструкция обошлась в 80 млн рублей. В спорткомплексе капитально отремонтировали все коммуникации, систему вентиляции, системы водо-, электро-, теплоснабжения, заменили окна, двери и полы. Кроме этого, обновлен фасад здания и благоустроена прилежащая территория.