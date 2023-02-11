У жителя Майкопа конфисковали машину и лишили прав на 2,6 года за повторную езду пьяным

В осужденного конфисковали ВАЗ и лишили прав на 2,6 года Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

У жителя Майкопа конфисковали машину и лишил прав на 2,6 года. Мужчина повторно ехал за рулем пьяным.

- В суде установлено, что в ноябре 2022 года житель Майкопа, будучи ранее привлеченным к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ, в состоянии опьянения вновь управлял автомобилем по улицам города, где и был задержан сотрудниками полиции, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Адыгеи.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», у осужденного конфисковали ВАЗ и лишили прав на 2,6 года. Кроме того, мужчине назначили 300 часов обязательных работ.