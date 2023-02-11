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НовостиОбщество11 февраля 2023 12:48

В трех поселках Сочи проведут газ до конца года

Газовую сеть проложат в Вардане, Головинке и Якорной Щели
Валерия ГОДОВНИКОВА
В Сочи разрабатывают Генплан курорта

В Сочи разрабатывают Генплан курорта

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Сочи разрабатывают Генплан курорта. Местных жителей интересует вопрос проведения газа в сельские территории. Об этом глава курорта Алексей Копайгородский рассказал в своем Telegram-канале.

- По программе социальной газификации в прошлом году завершены строительно-монтажные работы по 200 объектам, - рассказал в своем Telegram-канале глава Сочи Алексей Копайгородский. - Восстановили и коммуникации на Тепличной – подключили ещё 74 семьи.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», в селе Раздольном запуск газа произведут осенью. Также до конца года новые газовые сети появятся в поселках Вардане, Головинка и Якорная Щель.