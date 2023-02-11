Новый газопровод будет обладать высоким давлением Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Новый газопровод протяженностью 11 км появится в Краснодаре. Об этом сообщил замглавы Кубани Андрей Прошунин.

- Существующий газопровод имеет высокую степень изношенности и скоро технологически не сможет обеспечить увеличение пропускной способности. Это станет препятствием для перспективного роста жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и других организаций. Необходимо обеспечить ключевого потребителя газа новой современной инфраструктурой, - рассказал Андрей Прошунин.

На текущий год запланировано строительство нового газопровода высокого давления. Его протяженность составит 11 км. На данный момент проводят работы по выбору трассы для прокладки трубопровода.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в трех поселках Сочи проведут газ до конца года. Газовую сеть проложат в Вардане, Головинке и Якорной Щели.