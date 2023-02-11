Полиция организовала проверку после избиения фельдшера в Краснодаре

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В Краснодаре полиция устанавливает все обстоятельства конфликта между мужчиной и работником скорой помощи.

- Полицейские проводят проверку после избиения фельдшера на улице Красноармейской. Изначально гражданин сообщил стражам правопорядка о пропаже личного имущества, после чего попросил вызвать ему скорую. Тогда и ударил медика. Впоследствии он был доставлен в отдел полиции, - сообщил начальник пресс-службы по городу Краснодару Артем Коноваленко.

Проверка продолжается. Медика получил сотрясение мозга и рану над глазом.