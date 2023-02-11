В лыжной гонке в Сочи поучаствовали порядка 300 человек

В Сочи завершилась лыжная гонка. Участие в соревнование приняли около 300 человек.

- Чуть менее десяти лет назад закончились грандиозные олимпийские игры, которые проводились в Сочи и сегодня Всероссийскую лыжную гонку мы проводим на объекте олимпийского наследия. В мероприятии участвуют именитые спортсмены, лыжники-любители, а также шесть команд из высших и средних учебных заведений Сочи, - рассказал замглавы курорта Вадим Снегирев.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», краевая гонка проводится на горнолыжном курорте в девятый раз. В этот раз для участников были подготовлены три дистанции на 2,5, пять и 10 километров.