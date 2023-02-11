Мероприятие провели накануне 80-летия со Дня освобождения краевой столицы от немецко-фашистской оккупации. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В сквере имени Толстого в Краснодаре воссоздали исторический эпизод битвы за город. Мероприятие провели накануне 80-летия со Дня освобождения краевой столицы от немецко-фашистской оккупации.

- Нашей целью было создание атмосферы боя, поднятие патриотического духа горожан. Это наш родной город, поэтому интересно все, что здесь происходило, и важно рассказывать об этом подрастающему поколению, - рассказал руководитель Краснодарской краевой поисковой военно-патриотической общественной организации «Черноморский фронт» Николай Лихтинов.

Воспроизведенная битва длилась 15 минут. На протяжении этого времени по громкоговорителю зрителям рассказывали о сражении. О том, откуда начиналось наступление и каким оружием пользовались. В завершении победной битвы зрители кричали «Ура!».

Как удалось узнать «КП» - Кубань», посетителям сквера очень понравилось такое погружение в историю. Они поделились, что постановочный бой вызвал в них настоящие эмоции. Некоторые из них плакали.