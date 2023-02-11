В Адыгее устанавливают личность, найденного тела мужчины Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В лесополосе Адыгеи нашли тело неизвестного мужчины. Его обнаружили 5 февраля между населенными пунктами Зарево и Ульский в Шовгеновском районе республики.

- Органами внутренних дел Адыгеи устанавливается личность мужчины, - сообщили в пресс-службе МВД Адыгеи. - На вид ему 45-50 лет, рост 157 см, среднего телосложения, волосы темно-русые короткие.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», в день обнаружения он был одет в серую кофту, темно-синие джинсы с боковыми накладными карманами с желтой молнией и черные берцы. Если вы обладаете какой-то информацией о гражданине, то сообщите по следующим номерам: в Майкопе (8772) 59-64-00 и в Кошехабльском районе (87770) 9-10-05, 8-999-449-28-96.