Футбольный матч «Ростов» - «Краснодар» завершился разгромным счетом

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Товарищеский матч «Ростов» – «Краснодар» состоялся в Абу-Даби на стадионе «Аль-Нахайян». Команды встретились в субботу, 11 февраля.

Счет открыл спортсмен из кубанской команды. Подачу со стандарта головой замыкал Алонсо. Вратарь «Ростова» парировал удар Жуниора, но прямо на ногу Кевину. Второй гол забил футболист «Краснодара» Мозес. Затем в ворота ростовской команды залетели еще два мяча.

Заключительный спарринг перед рестартом сезона завершился счетом 0:4 в пользу ФК «Краснодар».