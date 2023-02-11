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НовостиСпорт11 февраля 2023 19:02

Футбольный матч «Ростов» - «Краснодар» завершился разгромным счетом

Игра прошла в Абу-Даби
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: t.me/fckrasnodar

Фото: t.me/fckrasnodar

Товарищеский матч «Ростов» – «Краснодар» состоялся в Абу-Даби на стадионе «Аль-Нахайян». Команды встретились в субботу, 11 февраля.

Счет открыл спортсмен из кубанской команды. Подачу со стандарта головой замыкал Алонсо. Вратарь «Ростова» парировал удар Жуниора, но прямо на ногу Кевину. Второй гол забил футболист «Краснодара» Мозес. Затем в ворота ростовской команды залетели еще два мяча.

Заключительный спарринг перед рестартом сезона завершился счетом 0:4 в пользу ФК «Краснодар».