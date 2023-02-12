Глава Краснодара поздравил местных жителей с 80-летием освобождения города

Кубанская столица отмечает 80-летний юбилей со дня освобождения города. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Глава Краснодара Евгений Наумов поздравил местных жителей с 80-летием освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Евгений Наумов отметил, что этот юбилей - одна из важнейших дат в истории города.

- Краснодарцы не сдались, фашисты не смогли сделать главного — сломить дух наших земляков, убить их стремление к свободе и независимости. Подвиг освободителей, всех ветеранов Великой Отечественной — навсегда в нашей памяти, для всех поколений они — пример беззаветной и самоотверженной любви и преданности Родине, - рассказал глава Краснодара Евгений Наумов. - Особенно для нынешних воинов, которые отстаивают целостность и независимость России, борются за историческую правду.

На протяжении дня в городе будут проходить памятные мероприятия, посвященные юбилею. Принять участие может каждый краснодарец.

«Комсомолка» собрала 80 фактов об освобождении Краснодара, который на протяжении шести месяцев находился во вражеской оккупации.