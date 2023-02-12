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НовостиОбщество12 февраля 2023 7:07

Вторая за день авария оставила без света еще шесть улиц Краснодара

На месте работает аварийная бригада
Валерия ГОДОВНИКОВА
Приблизительное время восстановления подачи электричества уточняется

Приблизительное время восстановления подачи электричества уточняется

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодаре произошла вторая энергоавария. В этот раз без света остались жители Западного округа.

- Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ отключены ПС «ЮЗ-408», отключены 16 трансформаторных подстанций, - сообщили в городской ЕДДС.

Без электричества остались жители следующих улиц: Рождественская набережная, 70 лет Октября, пр. Чекистов, Думенко, Бульварное кольцо, Платановый бульвар. На месте работает аварийная бригада.