Вторая за день авария оставила без света еще шесть улиц Краснодара

Приблизительное время восстановления подачи электричества уточняется Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодаре произошла вторая энергоавария. В этот раз без света остались жители Западного округа.

- Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ отключены ПС «ЮЗ-408», отключены 16 трансформаторных подстанций, - сообщили в городской ЕДДС.

Без электричества остались жители следующих улиц: Рождественская набережная, 70 лет Октября, пр. Чекистов, Думенко, Бульварное кольцо, Платановый бульвар. На месте работает аварийная бригада.