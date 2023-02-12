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Церемония возложения цветов у памятника 13 тысячам краснодарцев — жертвам фашистского террора прошла в Чистяковской роще. Она открыла празднование 80-летней годовщины освобождения города. Об этом сообщает пресс-служба мэрии мегаполиса.

- Собрались ветераны, представители общественных движений и власти, молодëжь. Многие были с детьми, которые увлечëнно слушали историю оккупации нашего города, – написал в телеграме глава Краснодара Евгений Наумов.

Добавим, что праздничные мероприятия пройдут в воскресенье, 12 января, практически во всех районах города. Мы составили полную программу торжеств, посвященных 80-й годовщине освобождения Краснодара.