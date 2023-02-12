Воздух прогреется до +13 градусов на Черноморском побережье Кубани

В Краснодарском крае ожидается мокрый снег и плюсовая температура воздуха Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В Краснодарском крае 12 февраля ожидается короткая волна тепла. На берегу Черного моря температура воздуха днем достигнет +13 градусов.

Несмотря на повышение температуры, синоптики прогнозируют небольшой дождь с мокрым снегом. Порывы ветра у моря могут достигать 15-20 метров в секунду.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», на территории края также ожидается плюсовая температура и мокрый снег с дождем.

- Налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололедно-изморозевые отложения, местами на дорогах гололедица, - сообщили в Краснодарском ЦГМС.

Днем воздух прогреется до +1...+6 градусов. Ночью столбики термометров покажут минусовые значения. Температура понизится до -3...-8 градусов.