Фото: admkrai.krasnodar.ru

Краснодарский край попал в топ-5 регионов по продвижению нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Он занял четвертую строчку в стране. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Добавим, что созданием рейтинга занимался Минэкономразвития РФ. За основу были взяты данные 2022 года.

– В крае выстроена комплексная инфраструктура поддержки предпринимателей. Она создана исходя из запросов бизнеса, в прямом открытом диалоге, что позволило справиться с вызовами в 2022 году, – отметил руководитель департамента инвестиций и развития МСП края Василий Воробьев.

Одним из ключевых критериев рейтинга были количество публикаций в краевых СМИ, в которых бы рассказывалось о национальном проекте, и охват ключевых фраз. За минувший год на Кубани вышло почти три тысячи публикацией на тему финансовых и иных мерах поддержки краевого бизнеса.