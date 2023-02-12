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НовостиОбщество12 февраля 2023 10:44

Синоптики прогнозируют выпадение снега в Майкопе ночью 12 февраля

Водителей просят убрать машины с обочин для уборки снега
Валерия ГОДОВНИКОВА
Коммунальные службы и снегоуборочная техника находятся в режиме повышенной готовности

Коммунальные службы и снегоуборочная техника находятся в режиме повышенной готовности

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Синоптики прогнозируют выпадение снега в Майкопе ночью 12 февраля. Коммунальные службы и снегоуборочная техника находятся в режиме повышенной готовности.

- Отсутствие машин на проезжей части позволит оперативно обработать улицы реагентом и очистить город от снега, - написали в пресс-службе администрации Майкопа.

Водителей просят сократить количество выездов на личных машинах. А также убрать транспорт обочин дорог и парковочных карманов.