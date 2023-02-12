Коммунальные службы и снегоуборочная техника находятся в режиме повышенной готовности
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Синоптики прогнозируют выпадение снега в Майкопе ночью 12 февраля. Коммунальные службы и снегоуборочная техника находятся в режиме повышенной готовности.
- Отсутствие машин на проезжей части позволит оперативно обработать улицы реагентом и очистить город от снега, - написали в пресс-службе администрации Майкопа.
Водителей просят сократить количество выездов на личных машинах. А также убрать транспорт обочин дорог и парковочных карманов.