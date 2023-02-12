Фото: скриншот видео

30 человек эвакуировали из-за пожара в жилом доме в Сочи. Барак вспыхнул в Дагомысе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в воскресенье, 12 ноября.

- Спустя шесть минут на место прибыли первые расчеты, – добавили в ведомстве.

Площадь пожара составила 420 квадратных метров. Из дома эвакуировали 30 человек.

Сейчас спасатели борются с огнем. На месте работают 5 единиц техники и 19 человек личного состава.