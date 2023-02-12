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Видео пожара в жилом доме в Сочи, из которого эвакуировали 30 человек. Спасатели уже локализовали открытое горение. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Напомним, что жилой барак вспыхнул в Дагомысе. Первые сообщения о возгорании поступило на пульт дежурного в 13:35. Спустя шесть минут на место прибыли первые пожарные расчеты. Они установили площадь горения – 420 квадратных метров – и эвакуировали людей – 30 человек.

- В 14:26 пожар был локализован, – добавили в ведомстве.

Сейчас на месте работают 41 спасатель и 13 единиц техники.