Фото: Станислав Телеховец / Пресс-служба администрации Краснодара

Кубанские артисты поздравили ветеранов в день 80-летия освобождения Краснодара. Они исполнили любимые песни участников Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Отмечается, что участники творческих коллективов уже устроили персональные концерты для четырех ветеранов, включая Галину Вшивцеву. Именно она освобождала Краснодар 80 лет назад.

Артисты исполнили песни времен войны – «Катюшу», «День победы» и «Смуглянку».