Врачи расскажут о пользе овощей и фруктов жителям Краснодарского края с 13 по 19 февраля

В день рекомендовано есть не менее 400 граммов овощей и фруктов Фото: Иван МАКЕЕВ

В Краснодарском крае популяризируют потребления овощей и фруктов. С 13 по 19 февраля врачи проведут ряд мероприятий, где расскажут об их пользе.

- Согласно рекомендациям ВОЗ, нужно потреблять не менее 400 граммов овощей и фруктов в день. Такое питание обеспечивает нормальную работу всех систем, снижает риск ожирения, укрепляет иммунитет, увеличивает продолжительность жизни, – рассказал главный внештатный специалист по медицинской профилактике краевого минздрава Андрей Сахаров.

13, 16 и 17 февраля по Краснодару будет ездить мобильный комплекс «Маршрут здоровья». Провести диагностику местные жители смогут по следующим адресам: Колхозная, 77, Толбухина, 87, поселок Пригородный ул. Донбасская, 8.

Кроме того, мобильный комплекс будет курсировать в Горячем ключе с 14 по 16 февраля.

Также в эту неделю медики проведут школу здоровья и оздоровительно-профилактические акции «Бодрое утро» и «День здоровья».