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НовостиОбщество12 февраля 2023 12:11

В Майкопе пять улиц остались без света

Подача электричества восстановится после 16 часов
Валерия ГОДОВНИКОВА
Отключение электроэнергии связано с неотложными работами

Отключение электроэнергии связано с неотложными работами

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Майкопе пять улиц остались без света. Отключение электроэнергии связано с неотложными работами.

- Энергоснабжение будет отсутствовать у потребителей до 16.30 в связи с неотложными работами на ТП - 62, - рассказали в городской ТЭЦ.

Без электричества остались жители следующих улиц: Хакурате (от Ленина до Майкопской), Ленина (от Курганной до Хакурате), Победы (от Хакурате до Курганной), Ветеранов (от Ленина до Краснооктябрьской) и Некрасова (от Победы до Ленина).