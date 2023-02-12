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НовостиОбщество12 февраля 2023 13:59

Мужчина напал на бывшую жену и украл телефон на Кубани

Возбуждено уголовное дело
Валерия ГОДОВНИКОВА
Сумма ущерба потерпевшей составила 30 тысяч рублей

Сумма ущерба потерпевшей составила 30 тысяч рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Апшеронском районе мужчина напал на бывшую жену и украл телефон. Сумма ущерба потерпевшей составила 30 тысяч рублей.

- На место происшествия прибыли сотрудники полиции и опросили возможных очевидцев конфликта, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. - В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность и задержали 23-летнего местного жителя в домовладении родственника.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», на время следствия подозреваемый подписал подписку о невыезде. Похищенный мобильник вернули бывшей супруге.