Мужчина напал на бывшую жену и украл телефон на Кубани

Сумма ущерба потерпевшей составила 30 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Апшеронском районе мужчина напал на бывшую жену и украл телефон. Сумма ущерба потерпевшей составила 30 тысяч рублей.

- На место происшествия прибыли сотрудники полиции и опросили возможных очевидцев конфликта, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. - В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность и задержали 23-летнего местного жителя в домовладении родственника.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», на время следствия подозреваемый подписал подписку о невыезде. Похищенный мобильник вернули бывшей супруге.