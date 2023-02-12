В экскурсионном патриотическом флешмобе поучаствовали 150 жителей Краснодара

Жители города посетили три экскурсионные программы«Цветы у обелисков», «Чистяковская Роща», «Забвению не подлежит». Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре прошел флешмоб из трех патриотических экскурсий, посвященный 80-летию освобождения города. 150 местных жителей посетили знаковые, памятные места города и познакомились с его историей.

- В основу патриотического флешмоба, который мы проводим впервые, была заложена идея - чтобы каждый житель полюбил свой город, знал, как можно больше о его истории, культуре, героях, мог перенестись в прошлое и понимал, чем он живёт сегодня. Ежедневно краснодарцы проходят мимо домов и памятников, но даже не задумываются о том, какие события связаны с ними. Подобные экскурсии дарят нам настоящие личные открытия, - рассказала руководитель Туристко-информационного центра города Марина Шарапова.

Экскурсионные маршруты были проложены через Всесвятское кладбище, Чистяковскую рощу и центральную часть города. Участники бесплатного флешмоба узнали о шести месяцах оккупации, познакомились с судьбами казаков - героев, а также с безымянными захоронениями.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», на данный момент в Краснодаре проживают двое воинов-освободителей города, участвовавших в событиях 80-летней давности. Ольга Рыбкина и Николай Кономополо удостоены высшего городского звания - Почетные граждане Краснодара.