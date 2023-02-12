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Бизнесмены из Краснодара передали две машины Скорой помощи больнице в Новой Каховке. Об этом сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко.

Отмечается, что кареты уже доставлены в Херсонскую область. В ближайшее время они выйдут на дежурство.

- Здесь много людей проживает, и эти скорые помощи необходимы как воздух, - цитирует пресс-служба регионального минздрава бывшего главу Краснодара.

Он подчеркнул, что помощь больнице в Новой Каховке оказались неравнодушные бизнесмены из Краснодарского края. Благодаря им местные жители получат своевременную помощь, несмотря на непрекращающиеся обстрелы города.

Как отметил министр местного минздрава, Вадим Ильмиев, нередко горожане обращаются с острыми заболеваниями. Новые машины позволят оказать им помощь в автомобилях.