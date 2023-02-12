Фото пресс-службы ФКУ Упрдор «Тамань».

Дорожники уложили первый слой асфальта на новых пролетах Крымского моста. Всего их будет два. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Тамань».

Отмечается, что специалисты уложили первый слой сразу на четырех пролетах. Предварительно, они высушили и прогрели полотно, чтобы сцепление асфальта с полотном было максимальным.

- Для укладки асфальтобетона было задействовано звено спецтехники, состоящее из 7 катков и 1 асфальтоукладчика, – добавили в пресс-службе.

Толщина слоя составила 6 см. Его уже уложили на 260 метров полотно. На это ушло 447 тонн специальной семи. Общая толщина покрытия Крымского моста составит 11 см. Укладка второго слоя начнется уже на следующей неделе.

Затем дорожники приступят к установке ограждений и модернизации поврежденных инженерных сетей. Ожидается, что полностью движение по мосту будет возобновлено в марте 2023 года.