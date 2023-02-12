В горах Краснодарского края предупредили о сходе лавин

В горах Краснодарского края лавиноопасно. Фото: Архив КП

В горах Краснодарского края ночью температура воздуха опустится до -9...-14 градусов. Синоптики предупредили о возможном сходе лавин.

- С 18 часов 12 февраля до 18 часов 13 февраля в горах Краснодарского края выше 1,5 тысячи метров лавиноопасно, - сообщили в Краснодарской ЦГМС.

Ночью на территории Кубани столбики термометров опустятся до -3...-8 градусов. Порывы ветра составят 6-11 метров в секунду, местами ожидается усиление ветра до 15-17 метров в секунду.