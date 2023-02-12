Город засыпает уже второй час
Фото: Олег УМАРОВ
Мощный снегопад обрушился на Сочи. Он не прекратится как минимум до утра понедельника, 13 февраля. Об этом сообщает гидрометцентр курорта.
Экстренные службы города переведены в режим повышенной готовности. Помимо осадков, на курорте ожидается усиление ветра. Его порывы будут достигать 15-20 м/с.
По поручению главы города, Алексея Копайгородского на курорте развернут оперштаб. Он работает круглосуточно и следит за ситуацией на дорогах и улицах курорта.
Также жителям и гостям Сочи советуют отказаться от отдыха у воды и походов в горы. Также лучше не оставлять машины под деревьями и рекламными щитами.
Ожидается, что снегопад на курорте продлится как минимум до утра понедельника.