Город засыпает уже второй час Фото: Олег УМАРОВ

Мощный снегопад обрушился на Сочи. Он не прекратится как минимум до утра понедельника, 13 февраля. Об этом сообщает гидрометцентр курорта.

Экстренные службы города переведены в режим повышенной готовности. Помимо осадков, на курорте ожидается усиление ветра. Его порывы будут достигать 15-20 м/с.

По поручению главы города, Алексея Копайгородского на курорте развернут оперштаб. Он работает круглосуточно и следит за ситуацией на дорогах и улицах курорта.

Также жителям и гостям Сочи советуют отказаться от отдыха у воды и походов в горы. Также лучше не оставлять машины под деревьями и рекламными щитами.

Ожидается, что снегопад на курорте продлится как минимум до утра понедельника.