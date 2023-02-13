Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 февраля 2023 4:42

Процедуру прохождения российско-абхазской границы планируют упростить в 2023 году

Нововведения коснутся и грузовых перевозок
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Паспорта будут проверять выборочно. Фото: Упрдор "Черноморье"

Паспорта будут проверять выборочно. Фото: Упрдор "Черноморье"

На российско-абхазской границе может стать намного меньше пробок. Правительство республики сообщило, что комиссия по делимитации (определению. - Авт.) государственной границы и разграничению морских пространств возобновила свою работу.

Как удалось узнать “КП - Кубань”, планируют разработать новую систему регистрации пешеходов и автотранспорта на границе. К слову, новые правила коснутся и грузовых перевозок.

Процедуру прохождения границы упростят. Паспорта будут проверять выборочно. Транспорт станут осматривать также частично. В связи с этим пробок может стать меньше.