Новый терминал аэропорта Сочи начнут строить в 2024 году

Благодаря реконструкции пропускная способность воздушной гавани вырастет в 1,5 раза Фото: Олег УМАРОВ

На Национальной выставке и форуме инфраструктуры гражданской авиации NAIS-2023 аэропорт Сочи представил свой макет реконструкции. Здание воздушной гавани планируют отреставрировать за 25 миллиардов рублей. Кроме этого, собираются начать строительство нового терминала аэропорта в 2024 году.

- Международный аэропорт Сочи представил на форуме NAIS планы развития аэропортового комплекса на период пять лет, - сообщили в пресс-службе международного аэропорта Сочи.

Как удалось узнать “КП” - Кубань”, до 2027 года планируется полностью обновить инфраструктуру, включая прилегающую территорию. Благодаря реконструкции пропускная способность воздушной гавани вырастет в 1,5 раза - до 4500 пассажиров в час.