На Кубани 13 февраля действует четыре экстренных предупреждения

Водителей просят быть внимательными на дорогах

В Краснодарском крае снежно, осадки в регионе ожидаются в течение дня. 13 февраля на Кубани действует четыре экстренных предупреждения:

- В горах Краснодарского края выше 1500 м – лавиноопасно. Также лавины могут сойти в любой момент в горах Сочи, здесь действует отдельное предупреждение. В предгорьях и горах Сочи ожидается очень сильный снег. По краю тоже предупредили о сильном налипании мокрого снега на проводах и деревьях, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Водителей просят быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и не выезжать на летней резине. В ведомстве добавили, что паромное сообщение работает в штатном режиме.