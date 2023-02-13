Горнолыжные туры в Сочи начали активно скупать из-за снегопадов

Самыми популярными датами для отдыха стали дни с 23 по 26 февраля. Фото: Андрей АБРАМОВ

На горнолыжных курортах Сочи резко вырос спрос на туры. Россияне начали активно скупать путевки. В настоящее время свободных номеров почти не осталось.

- После сильного снегопада, который обрушился на курорт в первые числа месяца, российские туристы начали стремительно бронировать путевки в горы Сочи, - сообщили в пресс-службе туроператоров.

К слову, самыми популярными датами для отдыха стали дни с 23 по 26 февраля. Примерно 75% бронирований приходится на Красную Поляну. Цены на авиабилеты в Сочи также выросли. Например, стоимость билета туда-обратно по маршруту Сочи - Москва обойдется в 20 тысяч рублей. Из отдаленных регионов, соответственно, дороже.

Ранее сообщалось, что черные трассы открыли на горнолыжных курортах Сочи с начала зимнего сезона. Ранее катание было невозможно из-за недостаточного количества снега.