В Краснодаре более 600 человек обрабатывают пешеходные зоны от гололеда

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Краснодар засыпало снегом в ночь на 13 февраля. Спецтехника работала на дорогах с раннего утра, пешеходные зоны от гололеда обрабатывали более 600 человек.
- С утра 33 единицы техники и 607 рабочих задействованы для расчистки и обработки тротуаров, подземных пешеходных переходов и остановок, - сообщили в пресс-службе мэрии города.
Дороги продолжает расчищать снегоуборочная техника, магистрали также посыпаются песко-соляной смесьью. Параллельно дворы и придомовые территории очищают управляющие компании.
Сообщить о бездействии УК можно в ЕДДС по 050, либо по номера горячей линии:
- Прикубанского округа (861) 255-54-18;
- Западного округа 8 (861) 253-45-56;
- Центрального округа 8 (861) 231-35-41;
- Карасунского округа 8 (861) 231-09-40.