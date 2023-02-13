Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 февраля 2023 5:16

В Краснодаре более 600 человек обрабатывают пешеходные зоны от гололеда

В ночь на 13 февраля в кубанской столице выпал снег
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: krd.ru

Фото: krd.ru

Краснодар засыпало снегом в ночь на 13 февраля. Спецтехника работала на дорогах с раннего утра, пешеходные зоны от гололеда обрабатывали более 600 человек.

- С утра 33 единицы техники и 607 рабочих задействованы для расчистки и обработки тротуаров, подземных пешеходных переходов и остановок, - сообщили в пресс-службе мэрии города.

Дороги продолжает расчищать снегоуборочная техника, магистрали также посыпаются песко-соляной смесьью. Параллельно дворы и придомовые территории очищают управляющие компании.

Сообщить о бездействии УК можно в ЕДДС по 050, либо по номера горячей линии:

- Прикубанского округа (861) 255-54-18;

- Западного округа 8 (861) 253-45-56;

- Центрального округа 8 (861) 231-35-41;

- Карасунского округа 8 (861) 231-09-40.