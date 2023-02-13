В Краснодаре более 600 человек обрабатывают пешеходные зоны от гололеда

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Краснодар засыпало снегом в ночь на 13 февраля. Спецтехника работала на дорогах с раннего утра, пешеходные зоны от гололеда обрабатывали более 600 человек.

- С утра 33 единицы техники и 607 рабочих задействованы для расчистки и обработки тротуаров, подземных пешеходных переходов и остановок, - сообщили в пресс-службе мэрии города.

Дороги продолжает расчищать снегоуборочная техника, магистрали также посыпаются песко-соляной смесьью. Параллельно дворы и придомовые территории очищают управляющие компании.

Сообщить о бездействии УК можно в ЕДДС по 050, либо по номера горячей линии:

- Прикубанского округа (861) 255-54-18;

- Западного округа 8 (861) 253-45-56;

- Центрального округа 8 (861) 231-35-41;

- Карасунского округа 8 (861) 231-09-40.