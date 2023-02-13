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НовостиОбщество13 февраля 2023 5:16

На Кубани отремонтировали более 3,8 тысячи многоквартирных домов с 2018 года

В них заменили лифты и инженерные системы
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Были отремонтированы крыши, фасады и подвалы.

Были отремонтированы крыши, фасады и подвалы.

Фото: Иван МАКЕЕВ

На Кубани отремонтировали более 3,8 тысячи многоквартирных домов с 2018 года. За пять лет специалисты заменили в жилых домах лифты, инженерные системы. Были отремонтированы крыши, фасады и подвалы.

- Из фонда капремонта на работы за это время потратили более 12 миллиардов рублей. При этом собственники квартир сами решают, какие работы провести в первую очередь, и стали активнее участвовать в процессах капремонта,- рассказал губернатор края Вениамин Кондратьев.

К слову, на Кубани отремонтировали 112 домов от плана 2023 года. В настоящее время работы ведутся на 149 объектах. Всего в этом году планируют отремонтировать 1028 домов. В них выполнят не менее 1750 видов работ.