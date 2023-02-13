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НовостиОбщество13 февраля 2023 5:27

В Сочи за ночь выпало более 50 миллиметров снега

Больше всего осадков выпало в Солохаульском сельском округе
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Всю ночь городские службы работали в усиленном режиме.

Всю ночь городские службы работали в усиленном режиме.

Фото: Олег УМАРОВ

На Сочи в ночь на 13 февраля обрушились снегопады. Больше всего осадков выпало в Солохаульском сельском округе - более 50 миллиметров. В Красной Поляне - не менее 30, а на побережье - около 20.

Всю ночь городские службы работали в усиленном режиме. Дороги и тротуары расчищали 200 единиц спецтехники и 400 человек. Было задействовано более 560 тонн противогололедных материалов.

- Лично слежу за ситуацией в городе. Все наши службы продолжают работу в усиленном режиме, - написал в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Как удалось узнать “КП” - Кубань”, штормовое предупреждение продолжает действовать на территории курорта. 13 февраля в Сочи обещают гололедицу. В настоящее время специалисты обрабатывают дороги.