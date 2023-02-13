На Кубани ожидаются снег, дожди и сильный ветер

Прогноз погоды на ближайшую неделю Фото: Галина КОПЫЛОВА

Сильные осадки и ветер прогнозируются в регионах Южного и Северо-Кавказского федеративных округов на этой неделе. Холода будут сохраняться с отклонением от нормы на два-четыре градуса.

- В Крыму ожидается сильный снег, мокрый снег, в Краснодарском крае - снег, мокрый снег, дождь. На Черноморском побережье ветер усилится до 20 м/с, а 14 и 15 февраля - до 25 м/с, - цитирует ТАСС научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Кроме этого, синоптик добавил, что в Краснодаре по ночам отметки на термометрах опустятся до –8 градусов, а в Сочи будет до -3 мороза.