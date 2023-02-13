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НовостиОбщество13 февраля 2023 5:39

В горах Сочи за ночь выпало до 80 сантиметров снега

Трассы подготавливали ратраками
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
На Красной Поляне приняли решение на запускать туристов на склоны

На Красной Поляне приняли решение на запускать туристов на склоны

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На горнолыжные курорты Сочи в ночь на 13 февраля обрушился снегопад. К утру сугробы увеличились на 60 сантиметров. На некоторых отметках прирост составил 80 сантиметров.

- В горах сильный ветер. Раннего открытия не было. Специалисты подготавливали трассы ратраками (специальное транспортное средство на гусеничном ходу для раскатки снега. - Авт.), - сообщили в пресс-службе горнолыжных курортов Сочи.

Как удалось узнать “КП” - Кубань”, на курортах открыли склоны от отметки 1350 метров над уровнем моря. Однако на Красной Поляне приняли решение на запускать туристов на склоны выше отметки 1460 метров из-за высокой лавиноопасности.