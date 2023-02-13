В горах Сочи за ночь выпало до 80 сантиметров снега

На Красной Поляне приняли решение на запускать туристов на склоны Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На горнолыжные курорты Сочи в ночь на 13 февраля обрушился снегопад. К утру сугробы увеличились на 60 сантиметров. На некоторых отметках прирост составил 80 сантиметров.

- В горах сильный ветер. Раннего открытия не было. Специалисты подготавливали трассы ратраками (специальное транспортное средство на гусеничном ходу для раскатки снега. - Авт.), - сообщили в пресс-службе горнолыжных курортов Сочи.

Как удалось узнать “КП” - Кубань”, на курортах открыли склоны от отметки 1350 метров над уровнем моря. Однако на Красной Поляне приняли решение на запускать туристов на склоны выше отметки 1460 метров из-за высокой лавиноопасности.