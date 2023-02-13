В Краснодаре карту болельщика можно подтвердить по восьми адресам

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С этого года для посещения матчей РПЛ по футболу и финала Кубка России по футболу необходимо будет иметь карту болельщика. Для начала нужно подать заявку через портал «Госуслуги», затем подтвердить свою личность в одном из МФЦ города и дождаться одобрения. Появится паспорт болельщика в личном кабинете «Госуслуг».

- В Краснодаре карту болельщика можно получить по восьми адресам, - сообщили в пресс-службе мэрии города.

КОНКРЕТНО

Получить персонифицированную карту болельщика можно по адресам:

В станице Елизаветинской по улице Выгонная/Калинина, 115/58;

В Краснодаре - по проспекту Чекистов, 37;

на улицах Зиповская, 5, павильон №1;

Красная, 176;

Крылатая, 2;

Уральская, 79/2;

Шоссе Нефтяников, 28;

Покрышкина, 34.

Подробнее о порядке оформления и получения паспорта болельщика можно ознакомиться на сайте регионального министерства физкультуры и спорта.